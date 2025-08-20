Đilas: Brnabić optužila Zapad da je ubio 16 ljudi, ne bi li srušio Vučića - ona mora da podnese ostavku

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Đilas: Brnabić optužila Zapad da je ubio 16 ljudi, ne bi li srušio Vučića - ona mora da podnese ostavku

Ana Brnabić je svojom izjavom da pad nadstrešnice nije bio nesrećan slučaj već da je nadstrešnica srušena kao početak obojene recolucije, optužila Ameriku, Veliku Britaniju i zemlje Evropske unije da su isplanirale i sprovele teroristički akt u kome je ubijeno 16 ljudi, podsetio je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

Više desetina puta su Ana Brnabić i njen šef Aleksandar Vučić javno rekli da u Srbiji zapadne obaveštajne službe sprovode obojenu revoluciju, kazao je Dragan Đilas. "Dakle, neke od zemalja poput Amerike, Britanije, Francuske, Nemačke su u nameri da sruše Vučića sa vlasti izvršile diverziju i ubile 16 ljudi! Ovakve optužbe na račun zapadnih zemalja i njihovih lidera iznela je osoba koja obavlja drugu po važnosti funkciju u državi i koja je u više mandata vodila
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Đilas traži ostavku Brnabić zbog optužbi da je pad nadstrešnice bio teroristički akt

Đilas traži ostavku Brnabić zbog optužbi da je pad nadstrešnice bio teroristički akt

Serbian News Media pre 27 minuta
Đilas: Brnabić optužila SAD, Veliku Britaniju i EU za teroristički akt u kojem je poginulo 16 ljudi

Đilas: Brnabić optužila SAD, Veliku Britaniju i EU za teroristički akt u kojem je poginulo 16 ljudi

Pravda pre 32 minuta
Kako je Brnabić optužila Ameriku, Veliku Britaniju i zemlje Evropske unije da su isplanirale i sprovele teroristički akt?

Kako je Brnabić optužila Ameriku, Veliku Britaniju i zemlje Evropske unije da su isplanirale i sprovele teroristički akt?

Danas pre 1 sat
Brnabić i njen spin o namernom rušenju nadstrešnice u Novom Sadu: Čemu služi ovaj potez vlasti?

Brnabić i njen spin o namernom rušenju nadstrešnice u Novom Sadu: Čemu služi ovaj potez vlasti?

Radio 021 pre 1 sat
Đilas: Brnabić optužila Zapad da je ubio 16 ljudi – ovakvu laž nije izgovorila bez dogovora sa Vučićem

Đilas: Brnabić optužila Zapad da je ubio 16 ljudi – ovakvu laž nije izgovorila bez dogovora sa Vučićem

Nova pre 1 sat
„Novo bunilo“: Zašto se vlast tek sada setila da pad nadstrešnice predstavi kao sabotažu i diverziju?

„Novo bunilo“: Zašto se vlast tek sada setila da pad nadstrešnice predstavi kao sabotažu i diverziju?

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićEvropska UnijaVelika BritanijaNemačkaAna BrnabićFrancuska

Politika, najnovije vesti »

Đurić ukazao da su Evropske demokrate stavile sliku njegovog hapšenja uz tekst podrške Nikolini

Đurić ukazao da su Evropske demokrate stavile sliku njegovog hapšenja uz tekst podrške Nikolini

Beta pre 8 minuta
Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene (foto/video)

Protesti u Nišu i Pančevu: Okupljeni podržavaju uhapšene (foto/video)

Blic pre 7 minuta
Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, zaposleni ušli u sud (foto)

Protest ispred Palate pravde u Novom Sadu: Policija potisnula okupljene dalje od ulaza, zaposleni ušli u sud (foto)

Blic pre 8 minuta
Novi incidenti tokom blokade zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu

Novi incidenti tokom blokade zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu

Serbian News Media pre 7 minuta
Miloš Vučević poziva na okupljanje, “dosta je blokada”

Miloš Vučević poziva na okupljanje, “dosta je blokada”

Serbian News Media pre 2 minuta