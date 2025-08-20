VIDEO Slavili pobedu Pafosa, pa oduševili navijače Zvezde: Zbog skandiranja dobili aplauze na Marakani

Nova pre 2 sata  |  Autor: Andrej Jakovljević
VIDEO Slavili pobedu Pafosa, pa oduševili navijače Zvezde: Zbog skandiranja dobili aplauze na Marakani

Pafos je pobedio Crvenu zvezdu sa 2:1 na Marakani, a u momentima dok su slavili trijumf, gostujući navijači oduševili su domaće.

Naime, nekoliko minuta nakon što je završen prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, navijači Pafosa počeli su da skandiraju: „Kosovo – Srbija“. To su domaći navijači dočekali sa oduševljenjem i gosti su čak dobili glasne aplauze. pic.twitter.com/FED5bbQ5Ax — Ricardo Kaka (@rikardons) August 20, 2025 Jedna od zastava koju su gosti istakli je bila posebno interesantna za stanovnike Srbije – u pitanju je zastava na kojoj se nalazi mapa Kosova i Metohije uz
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

B92.sport skener: Ne može tim da zavisi od jednog igrača

B92.sport skener: Ne može tim da zavisi od jednog igrača

B92 pre 2 sata
Zvezda brutalno oštećena? Sudijski ekspert grmi na španskog arbitra

Zvezda brutalno oštećena? Sudijski ekspert grmi na španskog arbitra

Večernje novosti pre 1 sat
FOTO I Vučić je čuo kako ga vređaju na Marakani, iz lože gledao poraz Zvezde

FOTO I Vučić je čuo kako ga vređaju na Marakani, iz lože gledao poraz Zvezde

Nova pre 2 sata
Zvezdi se ovo nije desilo 9 godina

Zvezdi se ovo nije desilo 9 godina

Telegraf pre 3 sata
Fudbaler Pafosa poručuje: "Pokazali smo da se ničega ne plašimo"

Fudbaler Pafosa poručuje: "Pokazali smo da se ničega ne plašimo"

Telegraf pre 2 sata
Doveo celu Marakanu u zabludu, uzdigao se iznad svih: Jokić žestoko kritikovao posle Zvezdinog poraza

Doveo celu Marakanu u zabludu, uzdigao se iznad svih: Jokić žestoko kritikovao posle Zvezdinog poraza

Mondo pre 4 sati
Milojević nezadovoljan posle poraza od Pafosa: „Možda se i dan tako namestio“

Milojević nezadovoljan posle poraza od Pafosa: „Možda se i dan tako namestio“

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaKosovoLiga ŠampionaKakaMarakanaMetohijaKosovo i MetohijaTwitter

Sport, najnovije vesti »

Vučić došao da gleda Zvezdu, Marakana mu pevala ono što nije želeo da čuje (VIDEO)

Vučić došao da gleda Zvezdu, Marakana mu pevala ono što nije želeo da čuje (VIDEO)

Luftika pre 3 minuta
Ana Ivanović zabrinuta zbog Novaka Đokovića! Bivša teniserka se oglasila i rekla sve što misli o Noletu, u ovome se ne slaže…

Ana Ivanović zabrinuta zbog Novaka Đokovića! Bivša teniserka se oglasila i rekla sve što misli o Noletu, u ovome se ne slaže sa njim!

Kurir pre 8 minuta
Da li je to Milojević već izdiktirao tim Zvezde za revanš na Kipru? Zabrinut je i nije bez razloga

Da li je to Milojević već izdiktirao tim Zvezde za revanš na Kipru? Zabrinut je i nije bez razloga

Mondo pre 7 minuta
Ana Ivanović o Novaku Đokoviću: Nije on toliko star…

Ana Ivanović o Novaku Đokoviću: Nije on toliko star…

Sport klub pre 8 minuta
Prštaće u areni kad dođu Dončić i ekipa! Slovenci jedva čekaju okršaj sa Srbijom: Najbolji su u Evropi!

Prštaće u areni kad dođu Dončić i ekipa! Slovenci jedva čekaju okršaj sa Srbijom: Najbolji su u Evropi!

Kurir pre 3 minuta