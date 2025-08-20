VIDEO Slavili pobedu Pafosa, pa oduševili navijače Zvezde: Zbog skandiranja dobili aplauze na Marakani

Pafos je pobedio Crvenu zvezdu sa 2:1 na Marakani, a u momentima dok su slavili trijumf, gostujući navijači oduševili su domaće.

Naime, nekoliko minuta nakon što je završen prvi meč plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona, navijači Pafosa počeli su da skandiraju: „Kosovo – Srbija“. To su domaći navijači dočekali sa oduševljenjem i gosti su čak dobili glasne aplauze. pic.twitter.com/FED5bbQ5Ax — Ricardo Kaka (@rikardons) August 20, 2025 Jedna od zastava koju su gosti istakli je bila posebno interesantna za stanovnike Srbije – u pitanju je zastava na kojoj se nalazi mapa Kosova i Metohije uz