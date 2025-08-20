UKRAJINSKA KRIZA: Zbog napada dronova Zaporoška oblast ostala bez struje

KIJEV - Čitava Zaporoška oblast ostala je bez struje usled napada ukrajinske bespilotne letelice na visokonaponsku opremu, objavio je guverner regiona Jevgenij Balicki na svom Telegram kanalu.

"Razlog za nestanak struje u Zaporoškoj oblasti bio je još jedan teroristički napad neprijateljske bespilotne letelice na opremu visokog napona", napisao je Balicki na svom Telegram kanalu. Prema njegovim rečima, ekipe energetskog inženjeringa angažovane su na radovima na obnovi i prelasku na rezervne "Rad je otežan opasnošću od ponovljenih udara i noćnim uslovima. Specijalisti rade u posebnom režimu", naglasio je guverner. Nestanak struje u Zaporoškoj oblasti nije