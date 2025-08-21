Avioni iz Jordana, UAE, Nemačke, Holandije, Francuske izbacili pomoć za Pojas Gaze

Blic pre 23 minuta
Avioni iz Jordana, UAE, Nemačke, Holandije, Francuske izbacili pomoć za Pojas Gaze

Avioni iz Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Nemačke, Holandije, Francuske, Singapura i Indonezije danas su izbacili 154 palete humanitarne pomoći u Pojas Gaze, saopštila je izraelska vojska.

U saopštenju se navodi da svaka paleta sadrži nekoliko stotina kilograma hrane, preneo je Tajms of Izrael. Izrael je 26. jula ponovo dozvolio dopremanje humanitarne pomoći Pojasu Gaze iz vazduha. Od tada je više od 415 tona pomoći izbačeno iz vazduha u Pojas Gaze, prema podacima Koordinatora vladinih aktivnosti na palestinskim teritorijama. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Netanjahu naložio vojsci da skrati rokove za poraz Hamasa

Netanjahu naložio vojsci da skrati rokove za poraz Hamasa

Blic pre 13 minuta
Francuska: Istraga zbog grafita Slobodna Palestina, na automobilima jevrejskih turista

Francuska: Istraga zbog grafita Slobodna Palestina, na automobilima jevrejskih turista

Danas pre 3 sata
Rojters: Većina Amerikanaca smatra da bi sve države u UN trebalo da priznaju Palestinu

Rojters: Većina Amerikanaca smatra da bi sve države u UN trebalo da priznaju Palestinu

Danas pre 5 sati
BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 81 Palestinac ubijen od jutros u izraelskim napadima na Gazu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Najmanje 81 Palestinac ubijen od jutros u izraelskim napadima na Gazu

RTV pre 3 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izraelska vojska saopštila da su počele prve faze kopnene ofanzive i napada na grad Gazu

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izraelska vojska saopštila da su počele prve faze kopnene ofanzive i napada na grad Gazu

Euronews pre 18 minuta
Izraelska vojska započela ofanzivu na grad Gazu

Izraelska vojska započela ofanzivu na grad Gazu

Sputnik pre 18 minuta
Potop! Gradske ulice pod vodom, udario i grad Snažno nevreme pogodilo komšiluk

Potop! Gradske ulice pod vodom, udario i grad Snažno nevreme pogodilo komšiluk

Alo pre 24 minuta

Ključne reči

HolandijaIzraelPalestinaTanjugSingapurNemačkaIndonezijaFrancuskaGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Avioni iz Jordana, UAE, Nemačke, Holandije, Francuske izbacili pomoć za Pojas Gaze

Avioni iz Jordana, UAE, Nemačke, Holandije, Francuske izbacili pomoć za Pojas Gaze

Blic pre 23 minuta
Vladimir Putin: Rusija ima pouzdan nuklearni štit

Vladimir Putin: Rusija ima pouzdan nuklearni štit

Danas pre 4 minuta
"Galski petao bez mozga nikako da se smiri": Medvedev odgovorio Makronu: Rusija neće prihvatiti takve bezbednosne garancije!

"Galski petao bez mozga nikako da se smiri": Medvedev odgovorio Makronu: Rusija neće prihvatiti takve bezbednosne garancije!

Blic pre 8 minuta
Bolest se sve više širi! Rekordan broj obolelih Visoke temperature i duga leta pogoršavaju situaciju: "Prevencija važnija nego…

Bolest se sve više širi! Rekordan broj obolelih Visoke temperature i duga leta pogoršavaju situaciju: "Prevencija važnija nego ikad"

Blic pre 38 minuta
Tramp pokrenuo diplomatski ciklon u Moskvi: Sastanak Putina i Zelenskog, licem u lice pod znakom pitanja, da li će ruski lider…

Tramp pokrenuo diplomatski ciklon u Moskvi: Sastanak Putina i Zelenskog, licem u lice pod znakom pitanja, da li će ruski lider popustiti - od ovog uslova ne odustaje

Blic pre 33 minuta