Avioni iz Jordana, UAE, Nemačke, Holandije, Francuske izbacili pomoć za Pojas Gaze

Avioni iz Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), Nemačke, Holandije, Francuske, Singapura i Indonezije danas su izbacili 154 palete humanitarne pomoći u Pojas Gaze, saopštila je izraelska vojska.

U saopštenju se navodi da svaka paleta sadrži nekoliko stotina kilograma hrane, preneo je Tajms of Izrael. Izrael je 26. jula ponovo dozvolio dopremanje humanitarne pomoći Pojasu Gaze iz vazduha. Od tada je više od 415 tona pomoći izbačeno iz vazduha u Pojas Gaze, prema podacima Koordinatora vladinih aktivnosti na palestinskim teritorijama. (Tanjug)