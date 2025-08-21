Gugl predstavio Pixel 10 seriju: Osnovni model prvi put sa tri kamere, unapređena i veštačka inteligencija

Kompanija Gugl na događaju ''Made by Google'' zvanično je predstavila novu seriju pametnih telefona - Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL.

Sva tri uređaja pokreće najnoviji čip kompanije - Tensor G5, a osnovni model ove godine prvi put dolazi sa tri kamere, što predstavlja najveću hardversku novinu u odnosu na prethodnu generaciju. Pixel 10 ima glavni senzor od 48 megapiksela sa poboljšanim fokusiranjem u uslovima slabog osvetljenja, kao i ultraširoki senzor od 13 MP, a pro modeli dolaze sa 50 MP širokim senzorom sa optičkom stabilizacijom, kao i telefoto kamerom istih karakteristika, ali sa dodatnom