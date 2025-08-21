Arhiviran svetski broj 34: Kecmanović nastavlja sa sjajnim igrama

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Srpski teniser Miomir Kecmanović se plasirao u četvrtfinale turnira u Vinston Sejlemu (SAD).

Kecmanović je u drugom kolu bio bolji od 34. igrača sveta, Italijana Lucijana Darderija i slavio je sa 2:0 (6:3, 6:1). Italijan je krenuo sa brejkom uprvom gemu, ali Srbin je okreo rezultat i dobio taj deo sa 6:3. Miomir je u drugom setu napravio još tri brejka i u velikom stilu obezbedio mesto među osam najboljih na turniru iz serije 250. Kecmanović će se u borbi za plasman u polufinale sastati sa boljim iz meča Kamil Majžrak – Sebastijan Korda.
