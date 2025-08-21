Evropski izvestilac Picula: EU više nema iluzije o Vučiću, Srbija ovakva ne može u Uniju

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula ocenio je danas da niko od relevantnih političkih faktora u Evropskoj uniji više nema nikakvu izluziju o tome ko je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i o kom tipu vlasti se radi, i ocenio da Srbija u ovakvom stanju ne može postati članica EU. „Pitanje je kako definisati odnos prema alternativi, onima koji bi eventualno sutra došli, a ovog trenutka to je neizvesna politička drama. Meni se čini da Vučićeva