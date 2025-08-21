Radivoju Jovoviću zatvorski pritvor do 30 dana, Isidori Čeleketić kućni pritvor do tri meseca

Pokrajinskom poslaniku Pokreta slobodnih građana (PSG) Radivoju Jovoviću određen je pritvor u trajanju do 30 dana u zatvoru na Klisi, dok je aktivistkinji PSG Isidori Čeleketić određen kućni pritvor u trajanju do tri meseca.

Policija je privela Jovovića u utorak, 19. avgusta tokom blokade novosadskog suda, kada je pokušao da prođe do četvrtog ulaza u sud. Par sati kasnije privedena je i njegova devojka Isidora Čel. Kako su saopštili iz novosadske policije, oni se sumnjiče da su sprečavali službeno lice u vršenju službene dužnosti, odnosno da su „tokom neprijavljenog javnog okupljanja ispred Osnovnog suda u Novom Sadu, fizički sprečavali javnog tužioca da uđe u zgradu suda“. Policija