Ruska nafta preusmerena iz Indije ka Kini zbog sankcija i sniženih cena

Kineske rafinerije su naručile nove količine ruske sirove nafte, koja će biti isporučena iz luka koje obično snabdevaju Indiju, koja je počela da smanjuje porudžbine zbog američkih sankcija.

Najmanje 15 tankera ruske nafte obezbedile su kineske rafinerije za isporuku u oktobru i novembru, naveli su analitičari, prenosi CNN. Kina i Indija su se pojavili kao glavni kupci ruske nafte nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine, a američki predsednik Donald Tramp je u julu zapretio da će uvesti sekundarne carine na robu iz zemalja koje uvoze rusku naftu. Ranije ovog meseca, najavio je carinu od 25 odsto na indijski izvoz u SAD, uz još 25 odsto zbog uvoza