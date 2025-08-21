Maskote EXPO 2027 traže ime, internet ima predloge: Mito i Korupcija, Zlo i Naopako, Toma i Mona

Forbes pre 33 minuta  |  Hristina Kovačević
I dok se Beograd priprema da postane domaćin svetske izložbe EXPO 2027, jedan od zadataka koji se, na prvi pogled čini neozbiljnim, a to je davanje imena maskotama manifestacije, uspeo je da izazove pažnju javnosti.

Na zvaničnim kanalima EXPO 2027 upućen je poziv građanima da se uključe. „Daj ime EXPO Maskotama!“, jasno je istaknuto. Iako na sajtu postoje neka imena koja su već ponuđena i koja su ušla u uži izbor, kreativnost građana na društvenim mrežama ne jenjava. Od ozbiljnih i simboličnih predloga, preko nostalgičnih, pa sve do onih šaljivih. Forbes Srbija izdvojio je nekoliko najzanimljivijih. EXPO 2027 maskote obučene su u nešto što bi verovatno trebalo da predstavlja
