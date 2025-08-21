Putin spreman da se odrekne dela teritorije?! Upravo stigle ključne vesti! Evo šta je predsednik Rusije ponudio Ukrajini za konačni kraj krvavog sukoba!

Ruski predsednik sastao se sa Donaldom Trampom na Aljasci u petak na prvom rusko-američkom samitu za više od četiri godine i gotovo ceo njihov tročasovni zatvoreni sastanak potrošio na diskusiju o tome kako bi mogao izgledati kompromis o Ukrajini, naveli su izvori koji su tražili anonimnost da bi razgovarali o osetljivim pitanjima.

Govoreći kasnije pored Trampa, Putin je rekao da će sastanak, kako se nada, otvoriti put ka miru u Ukrajini - ali nijedan lider nije izneo detalje o tome o čemu su razgovarali. U najdetaljnijem ruskom izveštavanju do sada o Putinovoj ponudi na samitu, Reuters je uspeo da iznese konture onoga što bi Kremlj želeo da vidi u mogućem mirovnom sporazumu kojim bi se okončao rat u kojem su poginule i povređene stotine hiljada ljudi. U suštini, rekli su ruski izvori, Putin