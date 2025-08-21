Dan uživo: Kontramitinzi 2.0

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Dan uživo: Kontramitinzi 2.0

Dok se nastavljaju privođenja građana i studenta, predstavnici vlasti organizovali su u više od 50 mesta u Srbiji, skupove protiv blokada.

Umesto blokade održan je protest ispred zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu. Studenti i građani okupljaju se na tom istom mestu od ponedeljka, zahtevajući oslobađanje svih, kako oni kažu, političkih zatvorenika, odnosno učesnika protesta, među kojima je i juče privedeni student Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Tokom prvog dana blokade suda, lišeni slobode su predstavnici novosadskog Odbora Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović i Isidora
