Gledajte UŽIVO Dan uživo: Kontramitinzi 2.0

N1 Info pre 9 minuta  |  N1 Beograd
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Kontramitinzi 2.0

Dok se nastavljaju privođenja građana i studenta, predstavnici vlasti organizovali su u više od 50 mesta u Srbiji, skupove protiv blokada.

Umesto blokade održan je protest ispred zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu. Studenti i građani okupljaju se na tom istom mestu od ponedeljka, zahtevajući oslobađanje svih, kako oni kažu, političkih zatvorenika, odnosno učesnika protesta, među kojima je i juče privedeni student Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Tokom prvog dana blokade suda, lišeni slobode su predstavnici novosadskog Odbora Pokreta slobodnih građana Radivoje Jovović i Isidora
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Produžen pritvor aktivistima PSG-a, advokati govore o političkom progonu

Produžen pritvor aktivistima PSG-a, advokati govore o političkom progonu

Serbian News Media pre 19 minuta
FOTO i VIDEO: Novosađani i danas ispred suda, posetili ih provokatori

FOTO i VIDEO: Novosađani i danas ispred suda, posetili ih provokatori

Moj Novi Sad pre 2 sata
Advokat Marije Vasić: Čudno je što je pritvor produžen, a ništa se ne dešava u predmetu

Advokat Marije Vasić: Čudno je što je pritvor produžen, a ništa se ne dešava u predmetu

Danas pre 1 sat
Radivoju Jovoviću pritvor do 30 dana, Čeleketićevoj elektronski nadzor do tri meseca Policija ih lišila slobode na blokadi…

Radivoju Jovoviću pritvor do 30 dana, Čeleketićevoj elektronski nadzor do tri meseca Policija ih lišila slobode na blokadi novosadskog suda

Dnevnik pre 2 sata
Lazaru Diniću produžen kućni pritvor. U petak skup podrške u Boru

Lazaru Diniću produžen kućni pritvor. U petak skup podrške u Boru

Ist media pre 3 sata
Građani se okupili ispred suda u Novom Sadu, ali ga nisu blokirali

Građani se okupili ispred suda u Novom Sadu, ali ga nisu blokirali

Danas pre 3 sata
Umesto blokade, protest ispred suda u Novom Sadu

Umesto blokade, protest ispred suda u Novom Sadu

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadTužilaštvo

Vojvodina, najnovije vesti »

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Kontramitinzi 2.0

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Kontramitinzi 2.0

N1 Info pre 9 minuta
Visoke temperature, požari i najavljeno olujno nevreme u Srbiji: upozorenja i prognoze RHMZ

Visoke temperature, požari i najavljeno olujno nevreme u Srbiji: upozorenja i prognoze RHMZ

Naslovi.ai pre 35 minuta
Produžen pritvor aktivistima PSG-a, advokati govore o političkom progonu

Produžen pritvor aktivistima PSG-a, advokati govore o političkom progonu

Serbian News Media pre 19 minuta
Još jedan Čitalački klub u Biblioteci na Štrandu

Još jedan Čitalački klub u Biblioteci na Štrandu

NoviSad.com pre 9 minuta
(Mapa) "monstrum" iz Hrvatske donosi najjači udar nevremena u Srbiju: Prvi na redu je ovaj deo zemlje, evo kuda će se kretati…

(Mapa) "monstrum" iz Hrvatske donosi najjači udar nevremena u Srbiju: Prvi na redu je ovaj deo zemlje, evo kuda će se kretati i u koliko tačno sati stiže

Blic pre 45 minuta