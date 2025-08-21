Helikopter iz Beograda prinudno sleteo kod Prnjavora u RS

Helikopter iz Beograda prinudno sleteo kod Prnjavora u RS

Helikopter iz Beograda, koji je saobraćao na relaciji Beograd-Banjaluka, prinudno je sleteo u mesto Palačkovci kod Prnjavora, u Republici Srpskoj.

Oko 13.00 časova policija je dobila prijavu o padu helikoptera, ali izlaskom na mesto događaja utvrdili su da je došlo do kvara na motoru helikoptera iz Beograda, objavila je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS). U incidentu nije bilo povređenih, kao ni mehaničkih oštećenja na helikopteru. Pilot, državljanin Srbije, tokom prinudnog sletanja obavestio je Sektor za vanredne situacije BiH.
