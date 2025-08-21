Napad kamenicama na autobus sa srpskim turistima na autoputu Egnatia kod Soluna
Autobus kompanije Barbados sa 38 srpskih turista kamenovan je sinoć na autoputu Egnatia, tri osobe su lakše povređene, putnici su bezbedno vraćeni u Srbiju.
Na autoputu Egnatia u Grčkoj, kod izlaza za stari državni put Solun-Verija, sinoć je kamenovan autobus kompanije "Barbados" sa 38 srpskih turista koji su se vraćali sa Halkidikija. Četvoro maloletnih lica bacilo je kamenje na vozilo u pokretu, pri čemu su polomljena stakla autobusa. N1 Info Euronews Radio 021 Blic
U napadu su povređene tri osobe, među kojima je vozač autobusa (64) koji je prebačen u Univerzitetsku bolnicu Ahepa u Solunu i ubrzo otpušten, kao i dve putnice koje su odbile medicinsku pomoć. Policija je privela dve osobe, ali nisu pronađeni dokazi za njihovu krivicu. Blic Nova Alo
Kompanija "Barbados" je potvrdila da su svi putnici i vozači bezbedno vraćeni u Srbiju, a za nastavak puta iznajmili su drugi autobus u Đevđeliji. Generalni konzulat Srbije u Solunu potvrdio je incident i pružio informacije o toku istrage i stanju povređenih. Politika Mondo Alo