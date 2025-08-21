Visoke temperature i vremenske nepogode u Srbiji: crveno upozorenje za Pomoravlje i jugoistok

Naslovi.ai pre 49 minuta
Visoke temperature i vremenske nepogode u Srbiji: crveno upozorenje za Pomoravlje i jugoistok

Danas tropski toplo sa temperaturama do 38°C, crveno upozorenje za Pomoravlje i jugoistočnu Srbiju, sutra pljuskovi, grad i olujni vetar uz meteoalarme.

U Srbiji je danas najtopliji dan u godini sa temperaturama od 33 do 38 stepeni, najtoplije na jugu i istoku zemlje. Vreme je pretežno sunčano, dok je na severozapadu malo do umereno oblačno. Vetar je slab do umeren južnih smerova, povremeno jak u donjem Podunavlju, na jugu Banata i u brdsko-planinskim predelima. Beta Mondo Blic Nova

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog visokih temperatura i pojačanog južnog i jugozapadnog vetra, koji povećava rizik od širenja šumskih požara. Upozorenja su na snazi za veći deo Srbije, sa crvenim meteoalarmom za Pomoravlje i jugoistočnu Srbiju. Alo Radio 021 Telegraf InfoKG Jugmedia

Sutra se očekuje promenljivo i nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i lokalnim nepogodama, uključujući grad i jak ili olujni vetar, naročito u zapadnoj, jugozapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova na snazi su žuti i narandžasti meteoalarm za celu zemlju. N1 Info Novi magazin Serbian News Media Blic

