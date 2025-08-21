Spektakl Srbije i Slovenije: Dončić raspametio navijače potezom pred utakmicu

Nova pre 13 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Spektakl Srbije i Slovenije: Dončić raspametio navijače potezom pred utakmicu

Košarkaši Srbije dočekuju Sloveniju u poslednjoj pripremnoj utakmici pred odlazak na Evrobasket a tekstualni prenos možete pratiti na Nova.rs.

Sve je spremno za spektakl – Nikola Jokić protiv Luke Dončića u Beogradskoj areni. Srbija – Slovenija 20.00 Dvorana: Beogradska arena Srbija: Petrušev, N. Jović, Bogdanović, Koprivica, Marinković, Vukčević, Dobrić, Jokić, Gudurić, Micić, S. Jović, Davidovac, Avramović, Milutinov, Topić. Trener: Svetislav Pešić Slovenija: Krampelj, Pađen, Nikolić, Prepelič, Murić, Radović, Jurković, Hrovat, Cerkvenik, Ščuka, Omić, Smrekar, Stergar, Dončić. Trener: Aleksandar Sekulić
