VIDEO Pumpanje u Areni: Dodik izviždan, uvrede za Vučića, ton na RTS samo iz studija

Radio 021 pre 28 minuta  |  021.rs
Navijači u punoj Beogradskoj areni "pumpali" su na poluvremenu utakmice Srbija - Slovenija.

Navijači su na taj način podržali studentski protest. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je izviždan, a u tom trenuku muzika sa razglasa je pojačana. Live zvizdanje Dodiku u Areni! Haos! Ludnica Srbija - Slovenija pic.twitter.com/coo0tOKSXA — Vuk Petrović (@vukkv1988) August 21, 2025 Početkom drugog poluvremena, sa tribina su se čule uvrede na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Što lepo skandiranje Dodiku... pic.twitter.com/JrliKOlPRo — šlager pevač
Tokom meča Srbija – Slovenija: Navijači „pumpali“, izviždan Dodik, vređan Vučić

Košarkaši Srbije ubedljivo pobedili Sloveniju u poslednjoj prijateljskoj utakmici uoči EP

