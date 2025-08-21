Ponovo neredi u Argentini - utakmica prekinuta zbog nasilja navijača

Revanš utakmica šesnaestine finala Sudamerikane između Independijentea i Univerziteta Čile u Buenos Ajresu prekinuta je zbog nasilja navijača.

Igrači su napustili teren u drugom poluvremenu na stadionu "Libertadores de Amerika", kada je bezbednosna situacija postala kritična, preneo je Rojters. Utakmica je prekinuta u drugom poluvremenu pri rezultatu 1:1. Južnoamerička fudbalska federacija (KONMEBOL) navela je da je utakmica otkazana zbog "nedostatka bezbednosnih garancija od lokalnog kluba i vlasti". Slučaj će biti prosleđen pravosudnim organima i disciplinskoj komisiji. Argentinski mediji saopštili su