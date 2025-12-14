Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je ključno da njegova ekipa u predstojećoj utakmici ABA lige protiv Spartaka iz Subotice na pravi način odgovori na čvrstu igru svog rivala i dodao da smatra da je taj duel dobra prilika za njegove igrače da pokažu karakter i reakciju nakon poraza od Partizana.

Uz to Spartak je Zvezdu dobio na prethodna četiri duela. – Očekuje nas utakmica protiv fizički snažne ekipe, i u tom segmentu moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću jer će ovo biti duel sa timom koji igra čvrsto. Neće biti lako, ne samo zbog njihovog kvaliteta već i zbog određene emotivne i fizičke ispražnjenosti od utakmice u petak – naveo je Obradović, a preneo sajt kluba. Crvena zvezda će u nedelju od 19 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu