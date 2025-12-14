Isak Bonga povređen igrao večiti derbi!

Košarkaši Partizana su u petak ostvarili najveću pobedu ove sezone, pošto su na svom parketu savladali Crvenu zvezdu (79:76) u prvom ovosezonskom večitom derbiju.

Na taj način su crno-beli došli do šeste pobede i pobegli sa dna tabele Evrolige. Junak je bio Dvejn Vašington sa 23 poena, a ključan je bio njegov doprinos u poslednoj četvrtini kada je Partizan napravio ključni preokret, iako je Zvezda krajem treće deonice imala i plus 16. Tako je Mirko Ocokoljić zabeležio i treću uzastopnu pobedu, posle trijumfa nad Bajernom iz Minhena u elitnom takmičenju, kao i Kluža u ABA ligi. Od odlaska Željka Obradovića crno-beli imaju