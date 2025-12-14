Zvezda ipak ne gostuju Hapoelu u Tel Avivu

KKCrvena zvezda, ipak, neće biti prvi rival Hapoela u Evroligi u utakmici odigranoj u Tel Avivu.

Dugo čekani povratak crvenih iz Sofije pred domaću publiku otkazan je u poslednji čas, jer je dvorana „ Menora Mivtačim arena“, koju Hapoel deli sa Makabijem, zauzeta je u utorak uveče. Zbog toga će crveno-beli igrati meč u Jerusalimu. Hapoel će biti domaćin u dvorani „Pais“ u kojoj nastupa njihov imenjak iz Jerusalima. Kapacitet je 11.000 mesta, a klub iz Tel Aviva obavestio je svoje „sezonce“ da će za njih biti organizovan prevoz na utakmicu i povratak kući.