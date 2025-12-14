Košarka po vembiju: Revolucija je bliže nego ikad!

Košarka po vembiju: Revolucija je bliže nego ikad!

Oklahoma doživela tek drugi poraz u sezoni! Košarkaši San Antonija izborili su plasman u finale NBA Kupa nakon velike pobede nad Oklahoma Siti Tanderom rezultatom 111:109, a meč u Las Vegasu obeležio je povratak Viktora Vembanjame na parket.

Francuski superstar se vratio posle 12 utakmica pauze i odmah pokazao koliko znači Sparsima – meč je završio sa 22 poena i devet skokova, uz plus-minus +21 za samo 21 minut na terenu. Publika je njegov povratak nagradila glasnim skandiranjem „MVP“, dok je njegov ulazak u igru doneo momentalni energetski impuls ekipi. Najefikasniji u redovima San Antonija bio je Devin Vasel sa 23 poena, dok su Di’Eron Foks i Stefon Kasl dodali po 22. Sparsi su uprkos ograničenoj
