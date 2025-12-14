Šeju i ekipi neće biti dobro! Vembanjama ih brutalno ponizio i van terena: Izašao pred novinare i izjavom zapalio Ameriku!

Kurir pre 2 sata
Šeju i ekipi neće biti dobro! Vembanjama ih brutalno ponizio i van terena: Izašao pred novinare i izjavom zapalio Ameriku!

Izjava francuskog superstara Viktora Vembanjame izazvala je lavinu reakcija "preko bare".

Košarkaši San Antonio Sparsa plasirali su se u veliko finale NBA kupa, pošto su prethodne noći u Las Vegasu savladali Oklahomu rezultatom 111:109. Sparsi su tako prekinuli nestvaran niz Tandera od 16 vezanih trijumfa i naneli im tek drugi poraz od starta sezone. Najbolji igrač San Antonija Viktor Vembanjama vratio se posle mesec dana pauze i odigrao sjajno. Za 20 minuta igre ubacio je 22 poena, a čak 15 postigao je u poslednjoj deonici kada se rašavalo pitanje
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Zdravlje bez bodova nakon produžetka

Zdravlje bez bodova nakon produžetka

Sportska strana juga pre 30 minuta
"Prava prvenstvena" utakmica u Lučanima, Spartaku pomogla "šok-terapija"

"Prava prvenstvena" utakmica u Lučanima, Spartaku pomogla "šok-terapija"

Sportske.net pre 10 minuta
Zravlje ostavilo bodove u Ivanjici nakon produžetka

Zravlje ostavilo bodove u Ivanjici nakon produžetka

Jug press pre 4 sati
„Vanzemaljac“ pecnuo Jokića pa zaustavio „grmljavinu“ – ništa od trofeja!

„Vanzemaljac“ pecnuo Jokića pa zaustavio „grmljavinu“ – ništa od trofeja!

Sputnik pre 4 sati
Viktor Vembanjama ponizio Tandere i van terena: Francuz izašao pred novinare i očitao lekciju

Viktor Vembanjama ponizio Tandere i van terena: Francuz izašao pred novinare i očitao lekciju

Mondo pre 4 sati
Branson zatrpao koš Orlanda u polufinalu NBA kupa

Branson zatrpao koš Orlanda u polufinalu NBA kupa

RTS pre 5 sati
Košarka po vembiju: Revolucija je bliže nego ikad!

Košarka po vembiju: Revolucija je bliže nego ikad!

Hot sport pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBASan Antonio

Sport, najnovije vesti »

Veljko Paunović otvoreno o Bajčetiću, ali i povratku Tadića i braće Milinković-Savić

Veljko Paunović otvoreno o Bajčetiću, ali i povratku Tadića i braće Milinković-Savić

Danas pre 5 minuta
Aleksa ponovo na prinudnom odsustvu

Aleksa ponovo na prinudnom odsustvu

Sputnik pre 0 minuta
FIVB dozvolila povratak mlađih selekcija Rusije i Belorusije na međunarodna takmičenja! Evo kada će odluka stupiti na snagu!…

FIVB dozvolila povratak mlađih selekcija Rusije i Belorusije na međunarodna takmičenja! Evo kada će odluka stupiti na snagu!

Kurir pre 0 minuta
Za kraj 2025: Mirno more u Lučanima

Za kraj 2025: Mirno more u Lučanima

Sport klub pre 5 minuta
Milan ne zna sa novajlijama: Matić udaljio Pavlovića od titule

Milan ne zna sa novajlijama: Matić udaljio Pavlovića od titule

Sport klub pre 5 minuta