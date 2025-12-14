Partizanov rival u Evroligi sledeće nedelje rasturio rivala: Crno-beli ovaj meč neće smeti olako da shvate

Košarkaši Žalgirisa, koji će biti jedan od rivala Partizana sledeće sedmice u Evroligi u okviru duplog kola u Kaunasu, bili su i više nego uspešni ovog vikenda u litvanskom LKL šampionatu, pošto su na gostovanju bili bolji do Juventusa u Uteni - 75:91.

Žalgiris se sa rivalom mučio samo tokom prvog poluvremena, a Juventus je posle 20 minuta igre čak imao i prednost od dva poena. Nakon toga je sve došlo na svoje kada je tim iz Kaunasa u pitanju. Već tokom treće deonice je Žalgiris postavio sve na svoje mesto i otišao na dvocifrenu prednost, a zatim je u završnoj četvrtini samo finiširao posao. Žalgiris je na ovom meču vodio Azulas Tubelis sa 14 poena i pet skokova, dok je Mozes Rajt ubacio 12 poena. Na drugoj