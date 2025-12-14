Partizanov rival u Evroligi sledeće nedelje rasturio rivala: Crno-beli ovaj meč neće smeti olako da shvate

Telegraf pre 9 minuta  |  Telegraf.rs
Partizanov rival u Evroligi sledeće nedelje rasturio rivala: Crno-beli ovaj meč neće smeti olako da shvate

Košarkaši Žalgirisa, koji će biti jedan od rivala Partizana sledeće sedmice u Evroligi u okviru duplog kola u Kaunasu, bili su i više nego uspešni ovog vikenda u litvanskom LKL šampionatu, pošto su na gostovanju bili bolji do Juventusa u Uteni - 75:91.

Žalgiris se sa rivalom mučio samo tokom prvog poluvremena, a Juventus je posle 20 minuta igre čak imao i prednost od dva poena. Nakon toga je sve došlo na svoje kada je tim iz Kaunasa u pitanju. Već tokom treće deonice je Žalgiris postavio sve na svoje mesto i otišao na dvocifrenu prednost, a zatim je u završnoj četvrtini samo finiširao posao. Žalgiris je na ovom meču vodio Azulas Tubelis sa 14 poena i pet skokova, dok je Mozes Rajt ubacio 12 poena. Na drugoj
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

U finalu NBA Kupa igraće košarkaši Njujorka i San Antonija

U finalu NBA Kupa igraće košarkaši Njujorka i San Antonija

RTV pre 1 sat
Baš "tvrdo" u Lučanima: Mladost i Spartak odigrali utakmicu bez golova, ali nije da nije bilo šansi

Baš "tvrdo" u Lučanima: Mladost i Spartak odigrali utakmicu bez golova, ali nije da nije bilo šansi

Telegraf pre 2 sata
"Prava prvenstvena" utakmica u Lučanima, Spartaku pomogla "šok-terapija"

"Prava prvenstvena" utakmica u Lučanima, Spartaku pomogla "šok-terapija"

Sportske.net pre 3 sata
Zdravlje bez bodova nakon produžetka

Zdravlje bez bodova nakon produžetka

Sportska strana juga pre 3 sata
Šeju i ekipi neće biti dobro! Vembanjama ih brutalno ponizio i van terena: Izašao pred novinare i izjavom zapalio Ameriku!

Šeju i ekipi neće biti dobro! Vembanjama ih brutalno ponizio i van terena: Izašao pred novinare i izjavom zapalio Ameriku!

Kurir pre 5 sati
Zravlje ostavilo bodove u Ivanjici nakon produžetka

Zravlje ostavilo bodove u Ivanjici nakon produžetka

Jug press pre 7 sati
„Vanzemaljac“ pecnuo Jokića pa zaustavio „grmljavinu“ – ništa od trofeja!

„Vanzemaljac“ pecnuo Jokića pa zaustavio „grmljavinu“ – ništa od trofeja!

Sputnik pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanJuventusEvroligaPrvi Partizankk partizan

Sport, najnovije vesti »

Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Propao transfer Aleksandra Mitrovića?

Danas pre 10 minuta
„Bogdanović je imao problem sa Pešićem, nije puno igrao“: Američki novinar zapalio srpski internet svojom izjavom!

„Bogdanović je imao problem sa Pešićem, nije puno igrao“: Američki novinar zapalio srpski internet svojom izjavom!

Hot sport pre 9 minuta
Vladan Milojević otvorio duši: "Ne plašim se" - otvoreno o svemu!

Vladan Milojević otvorio duši: "Ne plašim se" - otvoreno o svemu!

Kurir pre 0 minuta
UŽIVO: Zvezda vida rane protiv Spartaka

UŽIVO: Zvezda vida rane protiv Spartaka

Sport klub pre 5 minuta
Var 2 puta spasao Vanju, treći put ne: Pogledajte spektakularan pogodak koji je primio srpski golman

Var 2 puta spasao Vanju, treći put ne: Pogledajte spektakularan pogodak koji je primio srpski golman

Kurir pre 4 minuta