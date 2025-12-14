U finalu NBA Kupa igraće košarkaši Njujorka i San Antonija

RTV pre 27 minuta  |  Tanjug
LAS VEGAS - U finalu ovogodišnjeg NBA Kupa igraće košarkaši Njujorka i San Antonija.

Njujork Niksi su savladali Orlando Medžik rezultatom 132:120, dok je San Antonio napravio veliko iznenađenje pošto je pobedio šampiona NBA lige Oklahomu rezultatom 111:109. Nikse je u pobedi nad Orlandom predvodio Džejlen Branson sa 40 poena. Karl-Entoni Tauns je dao 29 poena, a O Dži Anunobi 24. Kod Orlanda su najefikasniji bili Džejlen Sags sa 26 i Paolo Bankero sa 25 poena. Sparse je u pobedi nad Oklahomom predvodio Devin Vesel sa 23 poena, dok su Viktor
