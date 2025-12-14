Bonga derbi odigrao povređen

Košarkaš Partizana Isak Bonga je evroligaški derbi protiv Crvene zvezde odigrao povređen, otkriva "Sport klub".

Partizan je nakon velikog preokreta u četvrtoj četvrtini savladao najvećeg rivala sa 79:76 u 15. kolu elitnog takmičenja, a jedan od ključnih igrača u tom podvigu bio je upravo nemački reprezentativac. On je trijumfu doprineo sa 16 poena i 11 skokova, dao je neke od ključnih koševa kada su crno-beli stizali prednost Zvezde, a u ekipu je unosio ogromnu energiju svojom borbom i skokovima. Bonga je kako piše gore pomenuti izvor dan uoči utakmice doživeo povredu kolena