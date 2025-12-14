Bonga derbi odigrao povređen

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Bonga derbi odigrao povređen

Košarkaš Partizana Isak Bonga je evroligaški derbi protiv Crvene zvezde odigrao povređen, otkriva "Sport klub".

Partizan je nakon velikog preokreta u četvrtoj četvrtini savladao najvećeg rivala sa 79:76 u 15. kolu elitnog takmičenja, a jedan od ključnih igrača u tom podvigu bio je upravo nemački reprezentativac. On je trijumfu doprineo sa 16 poena i 11 skokova, dao je neke od ključnih koševa kada su crno-beli stizali prednost Zvezde, a u ekipu je unosio ogromnu energiju svojom borbom i skokovima. Bonga je kako piše gore pomenuti izvor dan uoči utakmice doživeo povredu kolena
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Finiš sve pokvario

Finiš sve pokvario

Politika pre 26 minuta
Šok - Bonga povredio koleno! Posle derbija isplivali nepoznati detalji: Trpeo velike bolove, ali nije hteo da ostavi tim na…

Šok - Bonga povredio koleno! Posle derbija isplivali nepoznati detalji: Trpeo velike bolove, ali nije hteo da ostavi tim na cedilu!

Kurir pre 1 sat
Zvezda na paklenom zadatku posle derbija: Jovanović zna kako se pobeđuje Obradović, on traži samo jedno

Zvezda na paklenom zadatku posle derbija: Jovanović zna kako se pobeđuje Obradović, on traži samo jedno

Mondo pre 50 minuta
Zbog ovoga će ga "grobari" još više voleti: Isak Bonga derbi igrao povređen

Zbog ovoga će ga "grobari" još više voleti: Isak Bonga derbi igrao povređen

Večernje novosti pre 1 sat
„Derbi” vratio nadu Partizanu

„Derbi” vratio nadu Partizanu

Politika pre 41 minuta
Požrtvovano: Isak Bonga povređen igrao derbi

Požrtvovano: Isak Bonga povređen igrao derbi

Sport klub pre 2 sata
Potez koji će oduševiti "grobare": Bonga derbi igrao povređen

Potez koji će oduševiti "grobare": Bonga derbi igrao povređen

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanderbi

Sport, najnovije vesti »

Prelom Alekse Avramovića: Srbin duže vreme van terena!

Prelom Alekse Avramovića: Srbin duže vreme van terena!

Hot sport pre 10 minuta
"Ponudio sam svoj život, samo da mi otac preživi" Životna priča jednog od najvećih srpskih sportsta u istoriji: Kad je umro…

"Ponudio sam svoj život, samo da mi otac preživi" Životna priča jednog od najvećih srpskih sportsta u istoriji: Kad je umro, prekinuo sam karijeru

Kurir pre 31 minuta
Alkaraz o Đokoviću, Federeru i Nadalu: „Još nisam ni blizu“

Alkaraz o Đokoviću, Federeru i Nadalu: „Još nisam ni blizu“

Vesti online pre 5 minuta
Ocokoljić: Pobeda protiv Srtudentskog centra mi je najdraža otkako sam trener u Borcu

Ocokoljić: Pobeda protiv Srtudentskog centra mi je najdraža otkako sam trener u Borcu

Morava info pre 25 minuta
Ocokoljić: Pobeda protiv Studentskog centra mi je najdraža otkako sam trener u Borcu

Ocokoljić: Pobeda protiv Studentskog centra mi je najdraža otkako sam trener u Borcu

Morava info pre 0 minuta