Zbog ovoga će ga "grobari" još više voleti: Isak Bonga derbi igrao povređen

Isplivala je informacija da je centar Partizana Isak Bonga igrao protiv Crvene zvezde uprkos povredi, a sjajan je Nemac bio u pobedi svog tima 79:76.

FOTO: N. Skenderija Upravo je Bonga bio jedan od ključnih igrača u pobedi crno-belih. On je trijumfu doprineo sa 16 poena i 11 skokova, dao je neke od ključnih koševa kada su crno-beli stizali prednost Zvezde, a u ekipu je unosio ogromnu energiju svojom borbom i skokovima. Bonga je kako piše "Sport klub" dan uoči utakmice doživeo povredu kolena tokom jednog kontakta na treningu. Usledila je brza reakcija lekarskog tima i radiološki pregled, a magnetna rezonanca je