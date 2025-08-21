"Lidl" ove sezone otkupio oko 5.000 tona lubenice iz Srbije, glavni dobavljač iz Klenka

KLENAK - Kompanija ''Lidl'' je od početka ove sezone otkupila oko 5.000 tona domaćih lubenica svih vrsta, a glavni dobavljač je Vasa Rajčević iz sela Klenak, u blizini Šapca čije su gazdinstvo danas obišli predstavnici ove kompanije.

Oni su imali priliku da se upoznaju sa proizvodnjom lubenica svih vrsta - obične, besemene, "baby", "žuto srce" i "crne besemene", da saznaju šta je sve potrebno za uzgoj lubenica i kako izgleda celokupan proces od sadnje do dopremanja lubenica u ''Lidlova'' skladišta. Rajčević je rekao da je saradnja sa sa ovom kompanijom veoma važna za njegovo domaćinstvo i da im je omogućila da prošire porodični posao, da plasiraju robu na šire tržište i dođu do većeg velikog