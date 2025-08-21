UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju; Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog procesa

RTV pre 21 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju; Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog…

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.275. dan. Donald Tramp želi inicijalni sastanak Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog bez njegovog učešća, kažu u američkoj administraciji. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ponavlja poznati stav Moskve da je prisustvo stranih vojnih snaga na ukrajinskoj teritoriji neprihvatljivo za Rusiju. Udar na pogone za proizvodnju dronova dugog dometa u Ukrajini. Kijev, sa druge strane, saopštava da je ukrajinska vojska pogodila rusku rafineriju nafte.

- Zelenski: Moramo izvršiti pritisak na Putina da okonča rat Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se mora izvršiti pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi okončao rat. - Rojters: Putin od Ukrajine traži ceo Donbas, bez članstva u NATO-u i stranih trupa Ruski predsednik Vladimir Putin traži od Ukrajine da se odrekne celog regiona Donbas na istoku zemlje, da odustane od ambicija za članstvo u NATO-u, ostane neutralna i zadrži
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, lokacije sastanaka i aktuelna situacija na terenu

Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, lokacije sastanaka i aktuelna situacija na terenu

Naslovi.ai pre 11 minuta
Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog procesa; Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju

Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog procesa; Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju

RTS pre 21 minuta
Spreman za susret sa Putinom, ali ne u Moskvi Zelenski postavio uslove

Spreman za susret sa Putinom, ali ne u Moskvi Zelenski postavio uslove

Dnevnik pre 2 sata
Poljska uputila protestnu notu Rusiji

Poljska uputila protestnu notu Rusiji

Politika pre 1 sat
Putin spreman da se odrekne delova teritorije: Izneo 4 zahteva za prekid vatre u Ukrajini

Putin spreman da se odrekne delova teritorije: Izneo 4 zahteva za prekid vatre u Ukrajini

Mondo pre 3 sata
Sijarto: Članstvo Ukrajine nepodnošljiv teret za EU

Sijarto: Članstvo Ukrajine nepodnošljiv teret za EU

Politika pre 3 sata
Ruski budžetski deficit raste: Moskovska fiskalna politika pod ekonomskim pritiskom

Ruski budžetski deficit raste: Moskovska fiskalna politika pod ekonomskim pritiskom

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOMoskvaUkrajinaVašingtonRojtersSergej LavrovBela kućaRusijaGardijanKijevDonald TramppožarnaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

"Ne razume ništa osim sile": Zelenski: Moramo izvršiti pritisak na Putina da okonča rat

"Ne razume ništa osim sile": Zelenski: Moramo izvršiti pritisak na Putina da okonča rat

Blic pre 11 minuta
Nabildovani i sa dnevnicama da biju, a nisu huligani Vučićevog režima: Znate li ko su Tituški?

Nabildovani i sa dnevnicama da biju, a nisu huligani Vučićevog režima: Znate li ko su Tituški?

Danas pre 16 minuta
TikTok na udaru zbog reklamiranja GPS lokatora kao uređaja za uhođenje

TikTok na udaru zbog reklamiranja GPS lokatora kao uređaja za uhođenje

Danas pre 16 minuta
Nebo se srušilo, vetar čupa drveće, padale terase! Snažna oluja uništila luksuzni hotel: Na snazi crveni meteoalarm u…

Nebo se srušilo, vetar čupa drveće, padale terase! Snažna oluja uništila luksuzni hotel: Na snazi crveni meteoalarm u Hrvatskoj (video)

Blic pre 41 minuta
Onlajn horor: Britanski gejmer svedočio ubistvu prijateljice u Finskoj tokom video-igre: Čuo je glas ubice!

Onlajn horor: Britanski gejmer svedočio ubistvu prijateljice u Finskoj tokom video-igre: Čuo je glas ubice!

Blic pre 56 minuta