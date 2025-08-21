UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju; Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog procesa

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.275. dan. Donald Tramp želi inicijalni sastanak Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog bez njegovog učešća, kažu u američkoj administraciji. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov ponavlja poznati stav Moskve da je prisustvo stranih vojnih snaga na ukrajinskoj teritoriji neprihvatljivo za Rusiju. Udar na pogone za proizvodnju dronova dugog dometa u Ukrajini. Kijev, sa druge strane, saopštava da je ukrajinska vojska pogodila rusku rafineriju nafte.

- Zelenski: Moramo izvršiti pritisak na Putina da okonča rat Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se mora izvršiti pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi okončao rat. - Rojters: Putin od Ukrajine traži ceo Donbas, bez članstva u NATO-u i stranih trupa Ruski predsednik Vladimir Putin traži od Ukrajine da se odrekne celog regiona Donbas na istoku zemlje, da odustane od ambicija za članstvo u NATO-u, ostane neutralna i zadrži