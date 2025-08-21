Mladić iz Mionice uhapšen zbog pokušaja ubistva policajca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Mionici uhapsili su dvadesetdvogodišnjeg A.

T. zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Incident se dogodio noćas, oko jedan sat posle ponoći, kada je osumnjičeni mačetom više puta posekao po rukama i stomaku tridesetjednogodišnjeg policajca koji je bio van dužnosti. Povređeni policajac je najpre zbrinut u Urgentnom centru u Valjevu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život. Nakon pružene prve pomoći, povređeni je prevezen u Klinički centar u Beogradu na dalje lečenje.