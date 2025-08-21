Usijanje pred Evrobasket – da li će tas prevagnuti na srpsku stranu?!

Sve je spremno za „generalku“ Srbije pred Evrobasket, u kojoj će za rivala imati Sloveniju predvođenu superstarom Lukom Dončićem. Taj dvoboj zakazan je za 20 časova u „Beogradskoj areni“, koja će, očekivano, biti ispunjena do poslednjeg meča, a vi ćete dešavanja moći da pratite uživo uz Sputnjik u tekstualnom prenosu.

Sputnjik će imati reportera Strahinju Klisarića na licu mesta, te će i video i foto-materijal biti dostupan na stranicama Sputnjik sporta. Ono što je posebno interesantno, jeste da su Srbija i Slovenija do sada u 12 navrata odmerile snage i da je skor izjednačen. Obe selekcije slavile su po šest puta, pa će biti zanimljivo videti da li će tas na vagi prevagnuti na srpsku stranu, na kojoj će biti Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović i mnogi drugi asovi, s druge