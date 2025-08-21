Usijanje pred Evrobasket – da li će tas prevagnuti na srpsku stranu?!

Sputnik pre 2 sata
Usijanje pred Evrobasket – da li će tas prevagnuti na srpsku stranu?!

Sve je spremno za „generalku“ Srbije pred Evrobasket, u kojoj će za rivala imati Sloveniju predvođenu superstarom Lukom Dončićem. Taj dvoboj zakazan je za 20 časova u „Beogradskoj areni“, koja će, očekivano, biti ispunjena do poslednjeg meča, a vi ćete dešavanja moći da pratite uživo uz Sputnjik u tekstualnom prenosu.

Sputnjik će imati reportera Strahinju Klisarića na licu mesta, te će i video i foto-materijal biti dostupan na stranicama Sputnjik sporta. Ono što je posebno interesantno, jeste da su Srbija i Slovenija do sada u 12 navrata odmerile snage i da je skor izjednačen. Obe selekcije slavile su po šest puta, pa će biti zanimljivo videti da li će tas na vagi prevagnuti na srpsku stranu, na kojoj će biti Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović i mnogi drugi asovi, s druge
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Spektakl u Areni pred put na Evrobasket - Srbija i Jokić na Sloveniju i Dončića

Spektakl u Areni pred put na Evrobasket - Srbija i Jokić na Sloveniju i Dončića

RTV pre 2 minuta
Pešić: Nemamo pravo na euforiju

Pešić: Nemamo pravo na euforiju

Sportski žurnal pre 32 minuta
Susret u hodnicima Arene: Šta su pričali Bogdan i Luka?

Susret u hodnicima Arene: Šta su pričali Bogdan i Luka?

Sport klub pre 12 minuta
Poslednja provera za “Orlove” pred Evrobasket: Srbija dočekuje Sloveniju

Poslednja provera za “Orlove” pred Evrobasket: Srbija dočekuje Sloveniju

Serbian News Media pre 1 sat
Spektakl u Beogradskoj areni! Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Slovenija

Spektakl u Beogradskoj areni! Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Slovenija

Večernje novosti pre 1 sat
Gde si brate? Ceo region bruji o susretu Bogdana Bogdanovića i Luke Dončića

Gde si brate? Ceo region bruji o susretu Bogdana Bogdanovića i Luke Dončića

Večernje novosti pre 1 sat
Gde gledati prijateljski meč Srbija – Slovenija?

Gde gledati prijateljski meč Srbija – Slovenija?

Nova pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSlovenijaBeogradska ArenaEvrobasketBogdan BogdanovićNikola JokićSputnik Vsportluka doncic

Sport, najnovije vesti »

Nije problem 1:2 ako Zvezda postane tim

Nije problem 1:2 ako Zvezda postane tim

Sport klub pre 22 minuta
Spektakl u Areni pred put na Evrobasket - Srbija i Jokić na Sloveniju i Dončića

Spektakl u Areni pred put na Evrobasket - Srbija i Jokić na Sloveniju i Dončića

RTV pre 2 minuta
Karte za Radnički – Partizan od petka u prodaji, karte od 800 do 2.000 dinara

Karte za Radnički – Partizan od petka u prodaji, karte od 800 do 2.000 dinara

Južne vesti pre 33 minuta
Ozbiljan udarac za Letoniju - bez Kuruca na Evrobasketu

Ozbiljan udarac za Letoniju - bez Kuruca na Evrobasketu

RTS pre 38 minuta
Saša Dončić i Pešić: Pešićev citat odjeknuo u Areni, a onda se pojavio Luka Dončić! Ogromni problemi za zvezdu: Šanse su joj…

Saša Dončić i Pešić: Pešićev citat odjeknuo u Areni, a onda se pojavio Luka Dončić! Ogromni problemi za zvezdu: Šanse su joj ravne nuli – Šta činiti!?

Hot sport pre 3 minuta