Međedović je nova zvezda srpskog tenisa! Hamad urnisao duplo "boljeg" protivnika i prošao u četvrtfinale

Pazi, pazi, Hamad Međedović sve redom gazi! Pomalo izlizana fraza se zaista može primeniti za srpskog tenisera koji je razbio još jednog rivala u Vinston Sejlemu i plasirao se u četvrtfinale turnira iz serije 250.

Gabrijel Dijalo je položio koplja i poražen je 2-0, po setovima 6:4, 6:2. Kanadski teniser poreklom iz Gvineje i Ukrajine po ocu, odnosno majici, je u ovom momentu na 33. mestu ATP liste, što je skoro duplo bolji renking od Međedovića, koji je turnir započeo kao 65. na listi. Vrlo je siguran bio Hamad Međedović tokom ovog meča, u prvom setu je odmah na startu došao do brejka, imao u petom gemu još jednu brejk loptu, ali je svakao u desetom na svoj servis iskoristio