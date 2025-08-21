Genral Kelog poručio Kritičarima samita na Aljasci: U ćošak i ućutite

SPECIJALNI izaslanik Donalda Trampa Kit Kelog rekao je da samit na Aljasci između ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovor američkog kolege bio istorijski korak ka okončanju sukoba u Ukrajini, poručujući kritičarima da jednostavno "ućute".

Foto: Profimedia Dvojica lidera su se sastala u Enkoridžu prošle nedelje i izrazila nadu da je postignut napredak ka mirovnom sporazumu. "Živimo u zaista istorijskom vremenu", rekao je Kelog za Foks biznis u sredu. -Kritičarima bih verovatno samo rekao, oh, ućutite i sedite u ćošak, dodao je. Naglasio je da je Tramp učinio više da reši sukob nego njegov prethodnik Džozef Bajden, koji "nikada nije ni razgovarao sa Putinom". Za razliku od prethodne administracije,