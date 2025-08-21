Genral Kelog poručio Kritičarima samita na Aljasci: U ćošak i ućutite

Večernje novosti pre 44 minuta
Genral Kelog poručio Kritičarima samita na Aljasci: U ćošak i ućutite

SPECIJALNI izaslanik Donalda Trampa Kit Kelog rekao je da samit na Aljasci između ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovor američkog kolege bio istorijski korak ka okončanju sukoba u Ukrajini, poručujući kritičarima da jednostavno "ućute".

Foto: Profimedia Dvojica lidera su se sastala u Enkoridžu prošle nedelje i izrazila nadu da je postignut napredak ka mirovnom sporazumu. "Živimo u zaista istorijskom vremenu", rekao je Kelog za Foks biznis u sredu. -Kritičarima bih verovatno samo rekao, oh, ućutite i sedite u ćošak, dodao je. Naglasio je da je Tramp učinio više da reši sukob nego njegov prethodnik Džozef Bajden, koji "nikada nije ni razgovarao sa Putinom". Za razliku od prethodne administracije,
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Rojters: Putin od Ukrajine traži ceo Donbas, bez članstva u NATO-u i stranih trupa

Rojters: Putin od Ukrajine traži ceo Donbas, bez članstva u NATO-u i stranih trupa

RTV pre 19 minuta
Ukrajina i Rusija: Šta Putin traži za mir?

Ukrajina i Rusija: Šta Putin traži za mir?

Vreme pre 23 minuta
Putin nudi zelenskom kompromis Traži Donbas i neutralnost Ukrajine, spreman je i na ustupke Rusije

Putin nudi zelenskom kompromis Traži Donbas i neutralnost Ukrajine, spreman je i na ustupke Rusije

Dnevnik pre 48 minuta
Putin navodno spreman da se odrekne dela teritorije

Putin navodno spreman da se odrekne dela teritorije

Politika pre 29 minuta
Putin traži da se Ukrajina odrekne tri stvari kako bi okončao rat

Putin traži da se Ukrajina odrekne tri stvari kako bi okončao rat

Nedeljnik pre 59 minuta
Putin traži da se Ukrajina odrekne tri stvari kako bi okončao rat

Putin traži da se Ukrajina odrekne tri stvari kako bi okončao rat

N1 Info pre 1 sat
Ovo su putinovi najnoviji uslovi za kraj rata: Evo kojih teritorija hoće da se odrekne: Spreman je i na kompromis, ali…

Ovo su putinovi najnoviji uslovi za kraj rata: Evo kojih teritorija hoće da se odrekne: Spreman je i na kompromis, ali zauzvrat traži ispunjenje četiri tačke

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinFoksUkrajinaRusijaDonald TrampamerikaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Nemačka ukazuje na Švajcarsku, Austrija spremna, opcije su i Mađarska, Turska…: Gde bi Putin i Zelenski mogli da se sastanu?…

Nemačka ukazuje na Švajcarsku, Austrija spremna, opcije su i Mađarska, Turska…: Gde bi Putin i Zelenski mogli da se sastanu?

Danas pre 44 minuta
RHMZ izdao hitno upozorenje na vremenske nepogode

RHMZ izdao hitno upozorenje na vremenske nepogode

N1 Info pre 23 minuta
Amerika uz Rusiju! Šok na glasanju u Savetu bezbednosti UN: Ovo se desilo prvi put posle 17 godina

Amerika uz Rusiju! Šok na glasanju u Savetu bezbednosti UN: Ovo se desilo prvi put posle 17 godina

Blic pre 14 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju; Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog…

UKRAJINSKA KRIZA: Lavrov: Strane trupe u Ukrajini neprihvatljive za Rusiju; Gardijan: Tramp namerava da se povuče iz mirovnog procesa

RTV pre 14 minuta
Mercova vlada na staklenim nogama: AfD najjača partija u Nemačkoj, njena zabrana je "unapred osuđena na propast"

Mercova vlada na staklenim nogama: AfD najjača partija u Nemačkoj, njena zabrana je "unapred osuđena na propast"

Euronews pre 13 minuta