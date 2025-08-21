Prenos, Srbija - Slovenija: "Zmajčeki" ne znaju šta ih je snašlo!

Srbija i Slovenija igraju danas košarku u sklopu priprema za Evrobasket, a prenos te utakmice možete uživo da pratite na portalu "Novosti"

FOTO: Profimedia 20' - Lepa alej-up kombinacija Dončić - Krampelj. Avramović je poentirao posle prodora. To je bio poslednji koš u prvom poluvremenu! 19' - Sa kakvom lakoćom igra Jokić. Oslobodio se Krampelja i elegantno završio napad poenima. Ovo je bio šesti poen za centra Denvera. 18' - Bogdanović je pogodio težak šut iz okreta, potom je zakucao Vukčević nakon što su Slovenci izgubili loptu. 16' - Promašio je Jović, ali na pravom mestu je bio Vukčević i vratio