Građane Beograda u protesnoj šetnji kordoni policije sprečili da priđu zgradi RTS

Građani Beograda su se na poziv zborova građana večeras okupili na protestu kod Vukovog spomenika.

"Nasilje dolazi sa one njihove strane, gde su onu beskrupulozno napadali mirne građane i da je odatle krenula spirala nasilja", rekao je za televiziju N1 jedan od okupljenih demonstranata.

Okupljeni su zaustavili saobraćaj, a došla je i saobraćajna policija, prenosi televizija N1.

Grupa građana koja je krenula od Vukovog spomenika, prolazeći pored zgrade RTS-a "susrela se" sa dva policijska kordona, u Abardarevoj i Takovskoj ulici prema kojima su izrazili negodovanje.

Kordoni policije su ih sprečili da priđu bliže zgradi RTS-a. Na svom putu kolona demonstranata je skrenula, kako bi izbegla šatorsko naselje "Ćacilend".

Demonstranti su prošli pored zgrade Politike, gde je neko iz zgrade sipao vodu na građane što je izazvalo negodovanje i zatim su stigli na plato ispred Filozofskog fakulteta.

(Beta, 22.08.2025)