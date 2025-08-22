Grbović (PSG) o Vučićevom pozivu na dijalog: Upućen tako da bude odbijen

Beta pre 1 sat

Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović ocenio je da je predsednik Srbije uputio studentima poziv na dijalog, "tako da isti bude odbijen", te da na to ukazuju i brze rekacije provladinih medija.

Vučić je pozvao ranije danas na debatu predstavnike, kako je naveo, "studentsko-blokaderskog pokreta", navodeći da želi da se ona održi "pred svim kamerama, odnosno pred svim medijima".

Grbović je na društvenoj mreži "Iks" (X) ocenio da o nameri da taj poziv bude odbijen "dovoljno govori da su medijski kerberi imali spremljene tekstove pet minuta po prvom odbijanju" a sada "već imaju i spot".

Predsednik PSG je u objavi naveo da Vučić "nije to učinio bez razloga".

"Da li time želi da prebaci odgovornost i legitimizuje represiju koja sledi ili da umanji međunarodni pritisak, ili oba, videćemo vrlo brzo", napisao je on.

(Beta, 22.08.2025)

Ključne reči

Predsednik SrbijePavle Grbović

