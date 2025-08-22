Grbović (PSG) o Vučićevom pozivu na dijalog: Upućen tako da bude odbijen
Predsednik Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović ocenio je da je predsednik Srbije uputio studentima poziv na dijalog, "tako da isti bude odbijen", te da na to ukazuju i brze rekacije provladinih medija.
Vučić je pozvao ranije danas na debatu predstavnike, kako je naveo, "studentsko-blokaderskog pokreta", navodeći da želi da se ona održi "pred svim kamerama, odnosno pred svim medijima".
Grbović je na društvenoj mreži "Iks" (X) ocenio da o nameri da taj poziv bude odbijen "dovoljno govori da su medijski kerberi imali spremljene tekstove pet minuta po prvom odbijanju" a sada "već imaju i spot".
Predsednik PSG je u objavi naveo da Vučić "nije to učinio bez razloga".
"Da li time želi da prebaci odgovornost i legitimizuje represiju koja sledi ili da umanji međunarodni pritisak, ili oba, videćemo vrlo brzo", napisao je on.
(Beta, 22.08.2025)