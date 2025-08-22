Muzička omladina Srbije: Koncert uoči kampa Etno Srbija u Beogradu 25. avgusta

Beta pre 34 minuta

Muzička omladina Srbije saopštila je da će pred početak manifestacije kamp Etno Srbija u ponedeljak, 25. avgusta u Beogradu biti održan koncert umetnice Andriane Tadić."Za ulazak na koncert nije potrebna karta, dovoljno je da date donaciju po sopstvenoj mogućnosti i volji, a sav prikupljeni novac biće usmeren na organizaciju Etno Srbija kampa 2025, koji će se održati od 7. do 16. septembra u Beogradu", navodi se u saopštenju.

Na koncertu nastupa Andriana Takić, umetnica koja će ove godine biti i umetnički mentor kampa Etno Srbija kampa, pridružiće joj se i gošća Nataša Popović, dodala je Muzička omladina Srbije.

Koncert će biti održan u ponedeljak, 25. avgusta u 19.00 u UK Parobrodu.

Ethno Srbija je deo globalne mreže Ethno programa koji se održavaju u više od 40 zemalja. Ono što ga čini posebnim jeste njegova inkluzivnost: svako ko želi da podeli pesmu i nauči neku iz druge tradicije, bez obzira na muzičku pozadinu, je dobrodošao.

(Beta, 22.08.2025)

Radio sto plus pre 8 minuta
