Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Beta pre 3 sata

Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) prihvatila je danas ostavku dosadašnjeg premijera RS Radovana Viškovića, čime po automatizmu pada i cela Vlada RS. 

Višković je prehodno u svom obraćanju poslanicima izjavio da je ostavku na funkciju predsednika Vlade RS podneo kao "politički odgovoran čovek", pokušavajući da RS ide u pravcu što većeg političkog konsenzusa u, kako je rekao, najizazovnijem političkom trenutku u kojem se našla RS od kraja rata u BiH do danas.

Naveo je da je bio premijer RS najduže od svih, šest godina i osam meseci, i da svom nasledniku ne ostavlja nikakve neizmirene obaveze iz budžeta RS.

Navodeći da je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) svim političkim partijama u RS, uključujući i opoziciju, ponudila vladu nacionalnog jedinstva, ali da to nije prihvaćeno.

Istakao je i da zbog ranije izvršenih promena u sastavu Vlade zakonski više nije mogao izvršiti rekonstrukciju svog kabineta na kvalitetan način niti je mogao postaviti ministre iz nekih političkih partija, koji će se naći u budućoj vladi.

"Posle presude Suda BiH i odluke Centralne izborne komisije (CIK) u vezi sa predsednikom RS, treba nam jedinstvo i sabornost da bi sačuvali RS, pre svega zbog onih koji su dali živote za RS", istakao je Višković.

Ocenio je da "niko ne može svoj lični interes i komfor staviti iznad RS i srpskog naroda".

"Šta god budem radio u budućnosti, radiću u interesu RS", istakao je Višković.

Narodna skupština ne raspravlja o ostavci premijera, već je samo usvaja ili prima k znanju.

Poslanici će tokom posebnog skupštinskog zasedanja razmatrati i donošenje odluke o raspisivanju referenduma povodom presude Suda BiH i odluke CentraIne izborne komisije BiH (CIK) da se Miloradu Dodiku oduzme predsednički mandat, pošto je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH.

Poslanici će po hitnom postupku razmatrati i predlog izmena Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, prema kojima bi za sprovođenje referenduma bila zadužena komisija, koju bi imenovao entitetski parlament.

(Beta, 22.08.2025)

Povezane vesti »

Dodik: Povući ću se samo ako se formira RIK RS i raspiše izbore; izglasana ostavka Viškovića

Dodik: Povući ću se samo ako se formira RIK RS i raspiše izbore; izglasana ostavka Viškovića

RTS pre 1 sat
Dodik: Povući ću se ako usvojite da se formira RIK i ako RIK raspiše izbore

Dodik: Povući ću se ako usvojite da se formira RIK i ako RIK raspiše izbore

RTV pre 1 sat
Sednica Narodne skupštine RS, Dodik: Povući ću se ako usvojite da se formira RIK i ako RIK raspiše izbore

Sednica Narodne skupštine RS, Dodik: Povući ću se ako usvojite da se formira RIK i ako RIK raspiše izbore

NIN pre 1 sat
Dodik otkrio u kom slučaju pristaje na izbore za predsednika Srpske

Dodik otkrio u kom slučaju pristaje na izbore za predsednika Srpske

Sputnik pre 1 sat
Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Nova pre 3 sata
Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Narodna skupština RS usvojila ostavku premijera Radovana Viškovića

Radio sto plus pre 2 sata
Završen protivdiverzoni pregled u NSRS, dojava o bombi lažna: Poslanici izglasali ostavku premijera Radovana Viškovića

Završen protivdiverzoni pregled u NSRS, dojava o bombi lažna: Poslanici izglasali ostavku premijera Radovana Viškovića

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika Srpska

Balkan, najnovije vesti »

Ovo je inspektor koji je poginuo tokom pljačke: Žižić obijao sef bivšeg muža svoje ljubavnice: Stradao u pokušaju bekstva…

Ovo je inspektor koji je poginuo tokom pljačke: Žižić obijao sef bivšeg muža svoje ljubavnice: Stradao u pokušaju bekstva

Blic pre 14 minuta
Filmska potera zbog jagnjetine Hteo da jede i da ne plati, a onda je konobar uradio ovo

Filmska potera zbog jagnjetine Hteo da jede i da ne plati, a onda je konobar uradio ovo

Dnevnik pre 14 minuta
MUP Srpske: Pretresi na 40 lokacija, uhapšeno 16 osoba

MUP Srpske: Pretresi na 40 lokacija, uhapšeno 16 osoba

Politika pre 9 minuta
"Povlačim se, neću biti kandidat" Dodik pristaje da se održe izbori za predsednika, ali pod ovim uslovom

"Povlačim se, neću biti kandidat" Dodik pristaje da se održe izbori za predsednika, ali pod ovim uslovom

Blic pre 49 minuta
Dodik: Napuštam politiku na deset godina, ako opozicija podrži da prevremene izbore raspiše RIK RS

Dodik: Napuštam politiku na deset godina, ako opozicija podrži da prevremene izbore raspiše RIK RS

N1 Info pre 54 minuta