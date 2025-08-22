Ovo je inspektor koji je poginuo tokom pljačke: Žižić obijao sef bivšeg muža svoje ljubavnice: Stradao u pokušaju bekstva…

Policijski inspektor Muhamed Žižić, poginuo je u pokušaju bekstva iz stana spuštajući se niz oluk sa trećeg sprata, saznaje portal Crna-Hronika. U vreme pogibije nije bio na dužnosti

U ranim jutarnjim satima 21. avgusta 2025. godine, u 01:06 sati, Policiji Brčko distrikta BiH prijavljeno je da se u ulici Braće Ribnikara. Komšije su prijavile su da se iz jednog stana čuje snažna buka i lupanje, te su posumnjale da je u toku provala, s obzirom da vlasnik stana u tom trenutku nije bio kod kuće. Po dolasku na lice mesta policija je utvrdila da je nepoznato lice, koristeći najverovatnije originalni ključ, ušlo u stan bez dozvole i pokušalo da obije