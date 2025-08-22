Policajac iz mionice u teškom stanju: Lekari se bore da mu spasu život i teško povređenu ruku: Izgubio je mnogo krvi

Policajac M.Đ. (31) kog je u Mionici mačetom povredio osumnjičeni A.T., još uvek se nalazi u životnoj opasnosti, saznaje “Blic”.

Prema nezvaničnim saznanjima “Blica” policajac se nalazi u veoma teškom stanju. - Lekari se bore za njegov život. Ulazu sve napore da mu sačuvaju povređenu ruku. Izgubio je veoma mnogo krvi - otkriva naš izvor. Kako Blic saznaje, policajac je iz valjevske bolnice dovezen u Urgentni centar Beograd gde je najpre primljen na reanimaciju a zatim u šok sobu. U toku je operacija ruke koju lekari pokušavaju da spasu. Kako je njegova baka ispričala, napad se dogodio nakon
