"Povlačim se, neću biti kandidat" Dodik pristaje da se održe izbori za predsednika, ali pod ovim uslovom

Blic pre 2 sata
"Povlačim se, neću biti kandidat" Dodik pristaje da se održe izbori za predsednika, ali pod ovim uslovom

Milorad Dodik, kojem je CIK na osnovu presude Suda BiH oduzeo mandat predsednika, predložio je poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske da se donese zakon da izbore predvodi RIK. U tom slučaju se, kaže, on neće kandidovati deset godina.

Ako usvojite to da Republička izborna komisija bude formirana i da raspiše izbore za predsjednika Republike Srpske, odmah idemo na izbore, povlačim se sa funkcije predsednika Republike Srpske i neću biti kandidat, rekao je Dodik, naglašavajući da će napustiti salu NS RS kada se to izglasa. – U tom slučaju, odlazim i iz politike – dodao je Dodik. Dodik je predložio i da predsednik RIK bude neko iz opozicije. –Jesam li malo ponudio? Je li vam malo ovo. Ja mislim da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vladajuće stranke predložile zaključke: Rezolucija o samoopredeljenju RS i odbijanje presude Dodiku

Vladajuće stranke predložile zaključke: Rezolucija o samoopredeljenju RS i odbijanje presude Dodiku

Novi magazin pre 30 minuta
Dodik nudi povlačenje sa političke scene u zamenu za izbore

Dodik nudi povlačenje sa političke scene u zamenu za izbore

Serbian News Media pre 1 sat
"Napuštam politiku na deset godina, ako opozicija podrži da prevremene izbore raspiše RIK RS!"

"Napuštam politiku na deset godina, ako opozicija podrži da prevremene izbore raspiše RIK RS!"

Pravda pre 1 sat
Dodik: Napuštam politiku na deset godina, ako opozicija podrži da prevremene izbore raspiše RIK RS

Dodik: Napuštam politiku na deset godina, ako opozicija podrži da prevremene izbore raspiše RIK RS

N1 Info pre 2 sata
Dodik najavio da će napustiti politiku na deset godina, pod jednim uslovom

Dodik najavio da će napustiti politiku na deset godina, pod jednim uslovom

Nova pre 2 sata
Dodik: Povući ću se, ali pod jednim uslovom

Dodik: Povući ću se, ali pod jednim uslovom

Telegraf pre 2 sata
Dodik opoziciji: Ako ovo prihvatite, povlačim se iz politike

Dodik opoziciji: Ako ovo prihvatite, povlačim se iz politike

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NSRepublika SrpskaRIKMilorad DodikIzbori

Balkan, najnovije vesti »

Ovo je inspektor koji je poginuo tokom pljačke: Žižić obijao sef bivšeg muža svoje ljubavnice: Stradao u pokušaju bekstva…

Ovo je inspektor koji je poginuo tokom pljačke: Žižić obijao sef bivšeg muža svoje ljubavnice: Stradao u pokušaju bekstva

Blic pre 11 minuta
Željka Cvijanović uputila inicijativu Predsedništvu BiH Nominujmo Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Željka Cvijanović uputila inicijativu Predsedništvu BiH Nominujmo Trampa za Nobelovu nagradu za mir

Dnevnik pre 40 minuta
Vladajuće stranke predložile zaključke: Rezolucija o samoopredeljenju RS i odbijanje presude Dodiku

Vladajuće stranke predložile zaključke: Rezolucija o samoopredeljenju RS i odbijanje presude Dodiku

Novi magazin pre 30 minuta
Željka Cvijanović se zalaže da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir! Uputila je inicijativu Predsedništvu BiH

Željka Cvijanović se zalaže da Tramp dobije Nobelovu nagradu za mir! Uputila je inicijativu Predsedništvu BiH

Kurir pre 36 minuta
Cvijanović uputila inicijativu Predsedništvu BiH da Trampa nominuje za Nobela

Cvijanović uputila inicijativu Predsedništvu BiH da Trampa nominuje za Nobela

RTV pre 1 sat