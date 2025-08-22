Tramp sprema deportacije: Proveravaju se podaci 55 miliona nosilaca viza, za kamiondžije se izdavanje viza obustavlja

Blic pre 36 minuta
Tramp sprema deportacije: Proveravaju se podaci 55 miliona nosilaca viza, za kamiondžije se izdavanje viza obustavlja

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa vrši proveru podataka više od 55 miliona ljudi koji imaju validne vize u SAD, da bi utvrdila da li postoje određeni prekršaji koji bi mogli da dovedu do njihove deportacije.

Ovaj korak označava pooštravanje mera i prema strancima kojima je dozvoljen boravak u SAD, prenosi agencija AP. Iz Stejt departmenta je za ovu agenciju rečeno da su svi nosioci američkih viza, među kojima su i turisti iz mnogih zemalja, predmet kontinuirane provere kojom se utvrđuju bilo kakve indicije da oni nisu podobni da dobiju dozvolu za ulazak, ili boravak u Americi. Ukoliko se takve informacije otkriju, vize će im biti ukinute, a oni će biti deportovani.
