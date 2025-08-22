Tramp sprema deportacije: Proveravaju se podaci 55 miliona nosilaca viza, za kamiondžije se izdavanje viza obustavlja
Blic pre 36 minuta
Administracija američkog predsednika Donalda Trampa vrši proveru podataka više od 55 miliona ljudi koji imaju validne vize u SAD, da bi utvrdila da li postoje određeni prekršaji koji bi mogli da dovedu do njihove deportacije.
Ovaj korak označava pooštravanje mera i prema strancima kojima je dozvoljen boravak u SAD, prenosi agencija AP. Iz Stejt departmenta je za ovu agenciju rečeno da su svi nosioci američkih viza, među kojima su i turisti iz mnogih zemalja, predmet kontinuirane provere kojom se utvrđuju bilo kakve indicije da oni nisu podobni da dobiju dozvolu za ulazak, ili boravak u Americi. Ukoliko se takve informacije otkriju, vize će im biti ukinute, a oni će biti deportovani. Od