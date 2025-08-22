Božo Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Danas pre 24 minuta  |  Beta
Božo Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića
Nove ekonomske mere, koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao pomoć siromašnima, biće prevara kao i sve što je do sada radio u ekonomskoj politici, izjavio je danas ekonomista Božo Drašković. „Vučić je prevarant i sve što radi u ekonomskoj politici je prevara, da izuzmem investicije u infrastrukturu, ali je i tu prevara, jer je to koštalo dva-tri puta više nego što bi trebalo“, rekao je Drašković za Betu povodom najave Vučića da će u nedelju, 24.
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Vučićeve mere za smanjenje cena i povećanje rejtinga

Vučićeve mere za smanjenje cena i povećanje rejtinga

Radar pre 19 minuta
Evo kada ćete osetiti razliku Nove mere države uticaće na sva polja, Dimitrijević objasnio: Prvi efekti mogu biti vidljivi i…

Evo kada ćete osetiti razliku Nove mere države uticaće na sva polja, Dimitrijević objasnio: Prvi efekti mogu biti vidljivi i za 30 dana!

Kurir pre 39 minuta
Vučićeve „čudesne mere“: Kupovina vremena ili juriš u izbore?

Vučićeve „čudesne mere“: Kupovina vremena ili juriš u izbore?

Vreme pre 3 sata
Rabrenović: Donošenje uredbe o ekonomskim merama obuzdaće velike trgovinske lance (video)

Rabrenović: Donošenje uredbe o ekonomskim merama obuzdaće velike trgovinske lance (video)

Politika pre 4 sati
„Vučić je prevarant i sve što radi u ekonomskoj politici je prevara“

„Vučić je prevarant i sve što radi u ekonomskoj politici je prevara“

Pravda pre 6 sati
Vlast najavljuje ograničavanje trgovinskih marži, a kako to izgleda u Rumuniji i Mađarskoj?

Vlast najavljuje ograničavanje trgovinskih marži, a kako to izgleda u Rumuniji i Mađarskoj?

N1 Info pre 8 sati
Krediti za mlade idu lošije nego što se očekivalo: I banke i klijenti oprezni, potpisana tek trećina predviđenih ugovora

Krediti za mlade idu lošije nego što se očekivalo: I banke i klijenti oprezni, potpisana tek trećina predviđenih ugovora

Nova ekonomija pre 9 sati

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučićeve mere za smanjenje cena i povećanje rejtinga

Vučićeve mere za smanjenje cena i povećanje rejtinga

Radar pre 19 minuta
Božo Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Božo Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Danas pre 24 minuta
Taksista iz Zagreba vratio novac turistkinji koju je odrao za 1.506 evra, ona mu poručila: "Dugujete mi još 6 evra, kupite…

Taksista iz Zagreba vratio novac turistkinji koju je odrao za 1.506 evra, ona mu poručila: "Dugujete mi još 6 evra, kupite ženi čokoladu"

Blic pre 1 sat
Ko je Vladica Tintor, novi direktor Junajted grupe RS?

Ko je Vladica Tintor, novi direktor Junajted grupe RS?

Danas pre 5 sati
U Kostolcu predstavljen prvi javni vetropark EPS-a od 66 megavata

U Kostolcu predstavljen prvi javni vetropark EPS-a od 66 megavata

Danas pre 6 sati