Božo Drašković: Najava mera za pomoć siromašnima je prevara, kao i ostalo u ekonomskoj politici Vučića

Nove ekonomske mere, koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao pomoć siromašnima, biće prevara kao i sve što je do sada radio u ekonomskoj politici, izjavio je danas ekonomista Božo Drašković. „Vučić je prevarant i sve što radi u ekonomskoj politici je prevara, da izuzmem investicije u infrastrukturu, ali je i tu prevara, jer je to koštalo dva-tri puta više nego što bi trebalo“, rekao je Drašković za Betu povodom najave Vučića da će u nedelju, 24.