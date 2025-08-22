Đoković je „otpisan“? Amerikac misli da Novaku vreme ističe i ne veruje u novi povratak

Danas pre 3 sata  |  M. L.
Đoković je „otpisan“? Amerikac misli da Novaku vreme ističe i ne veruje u novi povratak

Patrik Mekinro, bivši teniser i brat mnogo poznatijeg Džona Mekinroa, sumnja da Novak Đoković, najbolji svetski igrač svih vremena, može da osvoji Ju-Es Open.

Amerikanac ne samo da je otpisao Novaka kada je Ju-Es Open u pitanju, već ga je maltene „poslao“ u penziju. – Mislim da Novaku definitivno treba malo pomoći da osvoji Ju-Es Open. Važnije pitanje koje treba sebi da postavljamo sebi do kraja ovog turnira je: ‘Hoće li se vratiti?’ Da li će se vratiti? Jer sumnjam. Mislim da on to ne zna. Nemam nikakve insajderske informacije. Ono što znam je da neće nastaviti da igra ako ne misli da može da pobedi. A mislim da mu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Novak izbegao Sinera do finala, ali ga čeka minsko polje

Novak izbegao Sinera do finala, ali ga čeka minsko polje

Nova pre 41 minuta
Novak otišao na utakmicu, a Alkaraz kod sveštenika pred US Open: Pogledajte molitvu i ritual za Karlitosa

Novak otišao na utakmicu, a Alkaraz kod sveštenika pred US Open: Pogledajte molitvu i ritual za Karlitosa

Telegraf pre 41 minuta
Đoković izveo početni udarac na utakmici Njujork Jenkija (video)

Đoković izveo početni udarac na utakmici Njujork Jenkija (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Mekinro: Ni Đoković, ni Siner, ni Alkaras ne osvajaju US open

Mekinro: Ni Đoković, ni Siner, ni Alkaras ne osvajaju US open

Sport klub pre 1 sat
Najbolji ikada odmah na terenu US opena!

Najbolji ikada odmah na terenu US opena!

Sportske.net pre 2 sata
Nole na startu Ju-Es Opena: Američko čudo od deteta naspram žive legende

Nole na startu Ju-Es Opena: Američko čudo od deteta naspram žive legende

Sportski žurnal pre 2 sata
„Sumnjam da će se Đoković vratiti, vreme mu ističe“: Amerikanac otpisao Novaka i „poslao“ ga u penziju

„Sumnjam da će se Đoković vratiti, vreme mu ističe“: Amerikanac otpisao Novaka i „poslao“ ga u penziju

Nova pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićNEC

Sport, najnovije vesti »

Ajzea Majk ostaje u Evroligi!

Ajzea Majk ostaje u Evroligi!

Sportske.net pre 16 minuta
Podrhtava Madrid: Real želi reprezentativca Engleske, ali postoji problem! Ahile polonara našao novi klub: Italijanski velikan…

Podrhtava Madrid: Real želi reprezentativca Engleske, ali postoji problem! Ahile polonara našao novi klub: Italijanski velikan potpisao igrača koji se bori sa leukemijom!

Hot sport pre 10 minuta
Zakoračite sigurno u svet virtuelne realnosti Osigurajte vaš novac na vreme! Ahile polonara našao novi klub: Italijanski…

Zakoračite sigurno u svet virtuelne realnosti Osigurajte vaš novac na vreme! Ahile polonara našao novi klub: Italijanski velikan potpisao igrača koji se bori sa leukemijom!

Hot sport pre 10 minuta
Nema šale sa barselonom: Stiglo je NBA pojačanje! Ahile polonara našao novi klub: Italijanski velikan potpisao igrača koji se…

Nema šale sa barselonom: Stiglo je NBA pojačanje! Ahile polonara našao novi klub: Italijanski velikan potpisao igrača koji se bori sa leukemijom!

Hot sport pre 10 minuta
Šta se ovde desilo? Društvene mreže bruje – Bogdan bacio dres Partizana!? Ahile polonara našao novi klub: Italijanski velikan…

Šta se ovde desilo? Društvene mreže bruje – Bogdan bacio dres Partizana!? Ahile polonara našao novi klub: Italijanski velikan potpisao igrača koji se bori sa leukemijom!

Hot sport pre 10 minuta