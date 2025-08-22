Igor Božić zahvalio građanima na podršci: Novinari N1 nastavljaju da rade profesionalno uprkos pritiscima

Programski direktor N1 Igor Božić zahvalio je večeras građanima koji su došli ispred te televizije u znak podrške i poručio da će novinari te medijske kuće i dalje raditi svoj posao profesionalno, odgovorno i u interesu građana.

Božić je građanima rekao da će novinari svoj posao raditi bez obzira na sve pritiske. Hvala svima, dodao je on. Zborovi građana beogradskih opština, a pre svega Konjarnika, okupili su se večeras ispred zgrade televizije N1, kako bi podržali rad novinara te televizije pod motom „N1ko nije sam“. Voja Ostojić iz zbora Konjarnik rekao je u uključenju za N1 da su se građani okupili kako bi se zahvalili televiziji N1 i podržali njihove novinare zbog svega što rade u