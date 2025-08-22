Noć u Beogradu: U saobraćajnoj nezgodi na Voždovcu lakše povređen jedan muškarac

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Noć u Beogradu: U saobraćajnoj nezgodi na Voždovcu lakše povređen jedan muškarac

Prema izveštaju iz Hitne pomoći, tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima je lakše povređen jedan muškarac.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila osam minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vojvode Stepe i Kneza Vladimira, lakše je povređen muškarac koji je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u službi hitne pomoći. Nakon jednog poziva za intervenciju u saobraćajnoj nezgodi ekipa Hitne pomoći nije zatekla nikog na licu mesta, dok je tokom intervencije u još jednoj saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao motociklista, on odbio pomoć. Hitna pomoć imala je tokom protekle
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Noć u Beogradu: Muškarac povređen u saobraćajnoj nesreći na Voždovcu

Noć u Beogradu: Muškarac povređen u saobraćajnoj nesreći na Voždovcu

Kurir pre 55 minuta
U tri saobraćajne nezgode jedna osoba povređena

U tri saobraćajne nezgode jedna osoba povređena

Nova pre 2 sata
Hitna pomoć: U saobraćajnoj nezgodi na Voždovcu lakše povređen jedan muškarac

Hitna pomoć: U saobraćajnoj nezgodi na Voždovcu lakše povređen jedan muškarac

B92 pre 2 sata
Najviše pozivali hronični bolesnici Hitna pomoć intervenisala zbog povređenih u sudaru, ukupno imali 111 intervencija

Najviše pozivali hronični bolesnici Hitna pomoć intervenisala zbog povređenih u sudaru, ukupno imali 111 intervencija

Alo pre 2 sata
Burna noć u Beogradu: Tri saobraćajne nezgode, jedan muškarac povređen, motociklista odbio pomoć

Burna noć u Beogradu: Tri saobraćajne nezgode, jedan muškarac povređen, motociklista odbio pomoć

Blic pre 2 sata
Hitna pomoć: U saobraćajnoj nezgodi na Voždovcu lakše povređen jedan muškarac

Hitna pomoć: U saobraćajnoj nezgodi na Voždovcu lakše povređen jedan muškarac

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

beogradSaobraćajne nezgodehitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Besplatna predstava za decu u šumicama: Sjajno subotnje popodne za klince uz "Veru i Viteza Meseca"

Besplatna predstava za decu u šumicama: Sjajno subotnje popodne za klince uz "Veru i Viteza Meseca"

Kurir pre 55 minuta
Svetlost Logosa u Galeriji Kolarčeve zadužbine: Elita svetske sakralne umetnosti stiže u Beograd

Svetlost Logosa u Galeriji Kolarčeve zadužbine: Elita svetske sakralne umetnosti stiže u Beograd

Kurir pre 55 minuta
Bez većih gužvi u prestonici: Saobraćaj pojačan na Gazeli i u centru grada (foto)

Bez većih gužvi u prestonici: Saobraćaj pojačan na Gazeli i u centru grada (foto)

Kurir pre 45 minuta
Noć u Beogradu: Muškarac povređen u saobraćajnoj nesreći na Voždovcu

Noć u Beogradu: Muškarac povređen u saobraćajnoj nesreći na Voždovcu

Kurir pre 55 minuta
U tri saobraćajne nezgode jedna osoba povređena

U tri saobraćajne nezgode jedna osoba povređena

Nova pre 2 sata