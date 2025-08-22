Noć u Beogradu: U saobraćajnoj nezgodi na Voždovcu lakše povređen jedan muškarac

Prema izveštaju iz Hitne pomoći, tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nezgode, u kojima je lakše povređen jedan muškarac.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila osam minuta nakon ponoći, na uglu ulica Vojvode Stepe i Kneza Vladimira, lakše je povređen muškarac koji je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u službi hitne pomoći. Nakon jednog poziva za intervenciju u saobraćajnoj nezgodi ekipa Hitne pomoći nije zatekla nikog na licu mesta, dok je tokom intervencije u još jednoj saobraćajnoj nezgodi u kojoj je učestvovao motociklista, on odbio pomoć. Hitna pomoć imala je tokom protekle