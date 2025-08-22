Završen protivdiverzoni pregled u NSRS, dojava o bombi lažna: Poslanici izglasali ostavku premijera Radovana Viškovića

Euronews pre 11 minuta  |  Autor: Euronews BiH
Završen protivdiverzoni pregled u NSRS, dojava o bombi lažna: Poslanici izglasali ostavku premijera Radovana Viškovića

Poslanici Narodne skupštine RS usvojili su danas odluku o ostavci premijera RS Radovana Viškovića.

Za tu odluku je glasalo svih 60 poslanika prisutnih u sali. Prethodno on je na početku sednice rekao da se na ostavku odlučio kao politički odgovoran čovek u nameri da se omogući postizanje što većeg konsenzusa i jedinstva u Srpskoj. "Smatram da je Republika Srpska, nakon odluka Suda, Tužilaštva i CIK-a BiH koje se odnose na predsednika Srpske Milorada Dodika, možda u najtežoj poziciji od završetka rata. Treba nam jedinstvo i
Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaReferendumTanjugTužilaštvoMUPMilorad Dodiknarodna skupština

