Završen protivdiverzoni pregled u NSRS, dojava o bombi lažna: Poslanici izglasali ostavku premijera Radovana Viškovića

Poslanici Narodne skupštine RS usvojili su danas odluku o ostavci premijera RS Radovana Viškovića.

Za tu odluku je glasalo svih 60 poslanika prisutnih u sali. Prethodno on je na početku sednice rekao da se na ostavku odlučio kao politički odgovoran čovek u nameri da se omogući postizanje što većeg konsenzusa i jedinstva u Srpskoj. TANJUG/ FOTO SRNA/ BORISLAV ZDRINJA "Smatram da je Republika Srpska, nakon odluka Suda, Tužilaštva i CIK-a BiH koje se odnose na predsednika Srpske Milorada Dodika, možda u najtežoj poziciji od završetka rata. Treba nam jedinstvo i