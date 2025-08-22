Delovi 5 beogradskih opština danas bez struje: Proverite da li ste na spisku!

Kurir pre 37 minuta
Planirana isključenja struje danas u Beogradu. Palilula 08:30 - 14:00 DILjSKA: 10-14,15-17, JASTREBAČKA: 4, MARIJANE GREGORAN: 52A,37A-37A, PANA ĐUKIĆA: 6-8,1-5A, PATRISA LUMUMBE: 30-32, SRNETIČKA: 2-2,12-16,22A,1-25, VIŠNjIČKA: BB,BB,78-86,43-51,55D, Naselje VIŠNjICA: ADA HUJA: BB, 08:30 - 18:00 Naselje BG-KRNjAČA: GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 6: 2-2A, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 7: 6-8,14-20,1-3Z, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 6K-16B,1-1,5,13-15, 09:00 - 14:00
Bez struje u novom sadu, rumenki i sremskim karlovcima: Ove ulice su na spisku isključenja

Kurir pre 47 minuta
Sve popularnija destinacija za turiste! Spas od svakodnevice uz pecanje, jahanje i domaću kuhinju, a cene za svačiji džep

Kurir pre 2 minuta
Zrenjanin i Aradac biće centar sveta raketnog modelarstva: Za titulu najboljih boriće se 270 juniorskih i seniorskih takmičara…

Kurir pre 42 minuta
Unapređenje kvaliteta vazduha: Nova kotlarnica na gas u OŠ "Veljko Vlahović” u Kruščiću

Kurir pre 42 minuta
Prodavali magnete i lumunadu: Deca iz Skojevske ulice u Bačkoj Palanci ponovo u humanitarnoj akciji

Kurir pre 42 minuta
Kurir pre 37 minuta