Amerikanci ukazali Novaku Đokoviću neviđenu čast: Ovo je nekad bilo nezamislivo za njega

Mondo pre 50 minuta
Amerikanci ukazali Novaku Đokoviću neviđenu čast: Ovo je nekad bilo nezamislivo za njega

Novak Đoković još od 2005. godine dolazi na US Open, pamtimo dobro i zvižduke koje je dobijao u Njujorku, suspenziju, zabranu dolaska, ali u poslednjih nekoliko sezona sve se promenilo...

Od onog čuvenog poraza u finalu 2021. godine, kada je Nole propustio šansu da osvoji kalendarski grend slem, kao da su i u Americi omekšali, tako da su ga ovog puta pozvali i na najveći mogući sportski događaj za njih. Tako je Novak Đoković bacio lopticu uoči derbija bejzbol timova Njujork Jenkija i Boston Red Soksa, što je sigurno najveća moguća čast koja može da se ukaže na sportskim igralištima u SAD. Pogledajte kako je to izgledalo: Tako je Đoković upisao
